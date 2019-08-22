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Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки

22.08.2019 10:30
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Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки

Согласно данным московского сервиса ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего за помощью технических специалистов обращаются владельцы ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%), сообщает РЕН-ТВ.
Однако большое число обращений связано не с низким качеством устройств, а с высокой популярностью брендов. Lenovo и ASUS являются лидерами рынка в России с 2013 года, также нарастил продажи и НР.
Среди "популярных" в ремонте фирм портативных компьютеров также Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).
Чаще всего (21%) ломаются жесткие диски, материнские платы (17%), экран (16%), а также клавиатура — 12%.
Эксперты советуют обладателям ноутбуков вовремя проводить диагностику, очищать компьютер от пыли и грязи, проверять температурный режим.



Теги: ноутбук, рейтинг, надежность
 
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