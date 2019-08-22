Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки

22.08.2019 10:30

Согласно данным московского сервиса ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего за помощью технических специалистов обращаются владельцы ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%), сообщает РЕН-ТВ.

Однако большое число обращений связано не с низким качеством устройств, а с высокой популярностью брендов. Lenovo и ASUS являются лидерами рынка в России с 2013 года, также нарастил продажи и НР.

Среди "популярных" в ремонте фирм портативных компьютеров также Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).

Чаще всего (21%) ломаются жесткие диски, материнские платы (17%), экран (16%), а также клавиатура — 12%.

Эксперты советуют обладателям ноутбуков вовремя проводить диагностику, очищать компьютер от пыли и грязи, проверять температурный режим.