Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки10:30
- Россия запустила в космос робота "Федора"09:30
- Cerebras Systems представила самый большой чип в мире11:15
- В Китае разработали первый в мире "умный" самокат16:00
- Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями10:45
- Создано лекарство от одиночества10:00
- British Airways будет развлекать пассажиров первого класса виртуальной реальностью09:05
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах15:12
- Ученые воссоздали духи царицы Клеопатры, которым более 2 000 лет09:53
- В Новой Зеландии нашли останки пингвина-гиганта09:30
Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки
22.08.2019 10:30
Согласно данным московского сервиса ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего за помощью технических специалистов обращаются владельцы ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%), сообщает РЕН-ТВ.
Однако большое число обращений связано не с низким качеством устройств, а с высокой популярностью брендов. Lenovo и ASUS являются лидерами рынка в России с 2013 года, также нарастил продажи и НР.
Среди "популярных" в ремонте фирм портативных компьютеров также Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).
Чаще всего (21%) ломаются жесткие диски, материнские платы (17%), экран (16%), а также клавиатура — 12%.
Эксперты советуют обладателям ноутбуков вовремя проводить диагностику, очищать компьютер от пыли и грязи, проверять температурный режим.
Теги: ноутбук, рейтинг, надежность
Читайте также:
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки10:30
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Убить, а потом расчленить»: у Зеленского анонсировали будущее Укрзализныци и Нафтогаза09:38
- Россия запустила в космос робота "Федора"09:30
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше09:18
- В Нафтогазе предложили населению купить вдоволь газа по нынешней цене и жить с ним до весны09:00
- Переселенцам: В каких случаях прекращается выплата адресной помощи08:43
- Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера08:30
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
- Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ