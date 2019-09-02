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В Китае создали искусственную зубную эмаль

02.09.2019 11:10
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В Китае создали искусственную зубную эмаль

Ученые из Чжэцзянского университета сообщили об успехе в получении искусственной зубной эмали, имитирующей естественную сложную структуру, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Попытки вырастить зубную эмаль предпринимались и ранее, но лишь теперь ученым удалось создать кластеры фосфата кальция (главный компонент эмали - ред.) диаметром в полтора нанометра.
Такие размеры обеспечивают плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали.
Добиться такого результата ученым удалось, используя химическое соединение - триэтиламин, который замедляет слипание растущих кластеров.
Эксперименты показали, что синтетическая эмаль прочно закрепляется на имитаторе натуральной эмали зубов, формируя прочную пленку. Опыты также проводились с участием добровольца, зубы которого были поражены кислотой.
За 48 часов после нанесения кластеры образовали плотную пленку толщиной 2,7 микрометра. Прочность и устойчивость копии не уступает естественной эмали.



Теги: Китай, зубы, эмаль
 
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