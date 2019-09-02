Все рубрики раздела
- В Китае создали искусственную зубную эмаль11:10
- «Норвежская Ванга» напророчила будущее: из-за чего воцарится хаос и наступит Третья мировая08:45
- Renault выпустил кроссовер за 6000 евро13:30
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами18:22
- "Новая почта" начала тестирование авиадоставки10:30
- В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала15:30
- Hyundai укомплектует новые модели... электросамокатом (ВИДЕО)10:00
- Черная дыра, которая в 5 миллионов раз массивнее Солнца, поглотит Солнечную систему15:29
В Китае создали искусственную зубную эмаль
Ученые из Чжэцзянского университета сообщили об успехе в получении искусственной зубной эмали, имитирующей естественную сложную структуру, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Попытки вырастить зубную эмаль предпринимались и ранее, но лишь теперь ученым удалось создать кластеры фосфата кальция (главный компонент эмали - ред.) диаметром в полтора нанометра.
Такие размеры обеспечивают плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали.
Добиться такого результата ученым удалось, используя химическое соединение - триэтиламин, который замедляет слипание растущих кластеров.
Эксперименты показали, что синтетическая эмаль прочно закрепляется на имитаторе натуральной эмали зубов, формируя прочную пленку. Опыты также проводились с участием добровольца, зубы которого были поражены кислотой.
За 48 часов после нанесения кластеры образовали плотную пленку толщиной 2,7 микрометра. Прочность и устойчивость копии не уступает естественной эмали.
Теги: Китай, зубы, эмаль
- Пекинский человек оказался на 250 тысяч лет старше
- Китай стал крупнейшим импортером нефти в мире
- МВФ: Мировая экономика выходит из спада
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- Председатель совета директоров Google назвал "самого хитроумного и успешного" хакера
- Китайская компания обвинила Microsoft в нарушении авторских прав
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- «Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу07:23
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам18:13
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги17:13
- Уже осень: синоптики предупредили о грозовом фронте и похолодании11:48
- Стало известно о победе Зеленского: исторические подробности11:33
- Тельца ждет удачная поездка, а Льва — заманчивое предложение11:17
- В Китае создали искусственную зубную эмаль11:10
- Приметы на 2 сентября: что нельзя делать11:01
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Зеленский заговорил о возвращении на сцену10:40
- Зеленский оставит нынешние тарифы, но есть одно условие.10:30
- В Соединенных Штатах из-за урагана эвакуировать 830 тысяч жителей10:15
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины16:31
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери