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Архив - Наука и технологии

Deutsche Telekom запустила 5G-сеть в пяти городах

10.09.2019 10:45
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Deutsche Telekom запустила 5G-сеть в пяти городах

В конце прошлой недели в компании Deutsche Telekom заявили о запуске мобильной сети в стандарте 5G в пяти городах Германии, сообщает Mediasat.
Отныне жителям и гостям Берлина, Мюнхена, Кельна, Бонна и Дармштадта доступна возможность подключения к мобильной сети 5G на скорости до 1 Гбит/сек, чего достаточно для того, чтобы загрузить на смартфон фильм за несколько секунд.
До конца года к сети подключатся Гамбург и Лейпциг, а на протяжении 2020 года технология 5G будет доступна в 20 городах Германии, – говорится в релизе пресс-службы Deutsche Telekom.



Теги: 5G, Deutsche Telekom
 
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