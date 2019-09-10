Deutsche Telekom запустила 5G-сеть в пяти городах

10.09.2019 10:45

В конце прошлой недели в компании Deutsche Telekom заявили о запуске мобильной сети в стандарте 5G в пяти городах Германии, сообщает Mediasat.

Отныне жителям и гостям Берлина, Мюнхена, Кельна, Бонна и Дармштадта доступна возможность подключения к мобильной сети 5G на скорости до 1 Гбит/сек, чего достаточно для того, чтобы загрузить на смартфон фильм за несколько секунд.

До конца года к сети подключатся Гамбург и Лейпциг, а на протяжении 2020 года технология 5G будет доступна в 20 городах Германии, – говорится в релизе пресс-службы Deutsche Telekom.