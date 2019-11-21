Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз13:30
- В Австралии разработали "противоакулий" гидрокостюм11:30
- В Кабмине назвали сроки запуска 5G в Украине08:30
- В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств"15:00
- Илон Маск начал строительство автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом09:30
- В Киеве презентовали ID-паспорт для домашних животных09:45
- Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)11:30
- Эксперты определили самый безопасный автомобиль10:00
- В Дубае представлен самый быстрый в мире серийный электрокар (ВИДЕО)14:30
- Обновление Windows 10 1909 готово к релизу09:15
Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз
21.11.2019 13:30
В США врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза в ходе эксперимента. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило издание New Scientist, передает Корреспондент.net.
Сэмюэл Тишерман из Медицинского факультета Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести в состояние анабиоза по крайней мере одного пациента. При этом он не уточнил, сколько всего пациентов выжило в результате такой процедуры.
Новую методику в качестве эксперимента включили в комплекс реанимационных мероприятий медцентра в Балтиморе. На нее смогут рассчитывать пациенты с угрожающими жизни травмами. Например, с огнестрельными или ножевыми ранениями.
Теги: США, реанимация, анабиоз
Читайте также:
- Алексей Воробьёв попал в реанимацию после жуткой аварии
- Экс-президент США переведен в реанимацию
- Клиники по воскрешению из мертвых открылись в США и Великобритании
- Известный американский репер попал в больницу
- В Киеве начались консультации по вопросам обороны с представителями США
- Телохранителей Обамы уволили из-за колумбийских проституток
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- В оккупированном Енакиево загорелся трамвай10:30
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В Станице Луганской завершено восстановление моста12:30
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке09:00
- Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков08:45
- Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз13:30
- Джамала презентовала клип на саундтрек к фильму о Голодоморе (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях11:00
- В оккупированном Енакиево загорелся трамвай10:30
- Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли10:00
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Зеленский отреагировал на идею Коломойского переориентироваться на Россию09:30
- ФСБ РФ заявила о задержании в Южном военном округе "украинского шпиона"09:00
- СМИ: Роналду тайно женился на своей девушке08:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- Зеленский завтра посетит Луганскую область
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе