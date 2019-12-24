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Xiaomi представила "умные" часы за 14 долларов

24.12.2019 11:00
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Xiaomi представила "умные" часы за 14 долларов

На краудфандинговой площадке Youpin компания Xiaomi представила умные часы Haylou LS01, сообщает Телеканала новостей "24".
Новинка оснащена квадратным 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240х240 пикселей. Габариты часов составляют 40,9 х 35,7 х 11,6 миллиметра при весе в 24 грамма.
Корпус гаджета защищен по стандарту IP68 и выдерживает получасовое погружение в воду на глубину до 1,5 метра. Haylou LS01 также способен работать при температуре от -20 до +45 градусов.
В часах Haylou LS01 есть встроенный пульсометр, трекер активности и функция мониторинга качества сна. Работает гаджет от аккумулятора емкостью 210 мАч – по заверениям производителя, автономность часов составляет 14 дней при умеренном использовании.
Стоимость новинки на этапе сбора средств составляет 14 долларов (ориентировочно 330 гривен по курсу по состоянию на 23 декабря 2019 года), дата начала продаж будет объявлена позже.



Теги: часы, Xiaomi
 
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