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МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок

05.04.2020 10:00
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МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок, передает Цензор.НЕТ.
Она опубликована на странице центра в Facebook.
Как отмечается, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.



Теги: маска, инструкция, COVID-19
 
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