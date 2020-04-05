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МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок
05.04.2020 10:00
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок, передает Цензор.НЕТ.
Она опубликована на странице центра в Facebook.
Как отмечается, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.
Теги: маска, инструкция, COVID-19
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