МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок

05.04.2020 10:00

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликована на странице центра в Facebook.

Как отмечается, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.