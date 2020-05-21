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В Украине перестал работать домашний интернет от Киевстар
21.05.2020 12:00
В четверг, 21 мая, около 9 утра у всех пользователей домашнего интернета от Киевстара начались проблемы со связью. Вскоре он просто исчез, сообщает Телеканал новостей «24».
Проблемы возникли у пользователей из Днепра и Львова. Также в Twitter пользователи и из других городов Украины жалуются на аналогичные проблемы.
Представители Киевстар в ответ на тысячи сообщений-жалоб пользователей написали в Twitter следующее: "На данный момент действительно наблюдаются временные сложности и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно скорее их устранить. Ориентировочный срок до 21.05.2020 18:00".
Теги: Интернет, Киевстар, проблема
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