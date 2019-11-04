5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году

04.11.2019 11:04

Мобильный оператор lifecell совместно со шведским производителем телеком-оборудования и могут протестировать 5G в Украине уже в этом году, пишет «internet.ua».

Сообщается, что тестирование планируют провести в шести украинских городах — Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года.

Источник: https://donpress.com