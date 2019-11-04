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5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году
04.11.2019 11:04
Мобильный оператор lifecell совместно со шведским производителем телеком-оборудования и могут протестировать 5G в Украине уже в этом году, пишет «internet.ua».
Сообщается, что тестирование планируют провести в шести украинских городах — Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.
5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Интернет, 5G
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