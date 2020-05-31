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Корабль Илона Маска с двумя астронавтами успешно стартовал к МКС (ВИДЕО)
31.05.2020 09:00
В США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовал первый в истории частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, сообщает Корреспондент.net.
Запуск состоялся со второй попытки, так как 27 мая из-за погодных условий старт отложили.
Crew Dragon стал первым запуском астронавтов с территории США с 2011 года, когда была завершена пилотируемая программа шаттлов.
На борту в тест-миссии будут два опытных астронавта Аэрокосмического управления США, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт Боб Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас Даг Джеральд Хёрли.
За запуском наблюдал специально прибывший для этого во Флориду президент США Дональд Трамп.
Теги: космический корабль, астронавт, запуск, SpaceX, Илон Маск
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