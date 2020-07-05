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Архив - Наука и технологии

ВОЗ "поставила крест" на трех лекарствах от COVID-19

05.07.2020 10:00
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ВОЗ "поставила крест" на трех лекарствах от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир. Эти препараты тестировали как лекарства для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает РБК-Украина.
Соответствующую рекомендацию дал международный руководящий комитет так называемых тестов солидарности, которые направлены на разработку средства для лечения пациентов с COVID-19.
В рамках исследования сравнивалось влияние перечисленных препаратов на смертность от заболевания. Притом препараты тестировали исключительно на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.
Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции.
Отметим, что гидроксихлорин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19.



Теги: лекарство, ВОЗ, COVID-19
 
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