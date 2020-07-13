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Ученые заявили о краткосрочности иммунитета к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко снижается всего за три месяца. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона, передает Корреспондент.net.
Сообщается, что исследователи проанализировали иммунный ответ у более чем 90 человек, инфицированных CoViD-19. Наибольшее число специфических белков для борьбы с инфекцией вырабатывалось спустя три недели после проявления первых симптомов, 60% испытуемых были вполне защищены от повторного заболевания.
Однако спустя три месяца всего 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к инфекции. За это же время количество специфических антител падало в крови людей до уровня в 23 раза ниже изначального, а у некоторых испытуемых они вообще с трудом фиксировались.
Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах.
"Если инфекция приводит к такому уровню антител, которые исчезают за два-три месяца, с вакциной, возможно, произойдет то же самое. Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно", - приводятся ее слова в статье.
Теги: иммунитет, срок, COVID-19
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