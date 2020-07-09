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"Синэво" составила карту коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине
Текущий уровень коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в Украине едва превышает 5%. Такие результаты получила частная сеть лабораторий "Синэво" после 1,5 месяцев тестирования граждан на антитела IgG в новому коронавирусу, говорится в пресс-релизе компании, сообщает LIGA.net.
Таким образом, подчеркнули в "Синэво", сейчас коллективного иммунитета в Украине фактически нет. ИФА-тестирование у них прошли свыше 10 000 человек, больше всего - в Киеве, где положительный результат обнаружен лишь у 3% клиентов; в Киевской области - около 7%.
Наивысший уровень так называемого иммунитета толпы - на западе (в среднем около 11%): в Луцке антитела IgG выявлено у 13% клиентов, Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ровно - 13%. В компании говорят, что в отдельных городах запада, вроде Ковеля или Мукачево, процент иммунных людей достигает даже 20–30%. Это означает, что жители региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии.
Наименьший уровень - на юге: около 2%. В Одессе - 2%, Николаеве - 2%, Херсоне - 1%. На севере, в центре и на востоке Украины уровень коллективного иммунитета колеблется от 3% до 5%.
Теги: Украина, иммунитет, карта, COVID-19
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