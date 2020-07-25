В Океании обнаружили останки полуметрового голубя

25.07.2020 10:00

Ученые из Университета Нью-Мехико в Океании на островах королевства Тонга обнаружили останки гигантского голубя. Об этом сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что новый вид получил название Tongoenas burleyi. Длина его тела составляла примерно 51 сантиметр, а вес был в пять раз больше, чем у обычного голубя. По словам ученых, ископаемый голубь размерами напоминал современную утку.

Питалась птица плодами манго и гуавы, ее массивный клюв позволял их проглатывать целиком.

На островах Тонга почти не было хищников и поэтому этот вид птиц жил там в относительной безопасности. Но с приходом человека Tongoenas burleyi был уничтожен за одно столетие.