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В Океании обнаружили останки полуметрового голубя
25.07.2020 10:00
Ученые из Университета Нью-Мехико в Океании на островах королевства Тонга обнаружили останки гигантского голубя. Об этом сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что новый вид получил название Tongoenas burleyi. Длина его тела составляла примерно 51 сантиметр, а вес был в пять раз больше, чем у обычного голубя. По словам ученых, ископаемый голубь размерами напоминал современную утку.
Питалась птица плодами манго и гуавы, ее массивный клюв позволял их проглатывать целиком.
На островах Тонга почти не было хищников и поэтому этот вид птиц жил там в относительной безопасности. Но с приходом человека Tongoenas burleyi был уничтожен за одно столетие.
Теги: гиганты, голубь, останки
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