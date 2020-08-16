Telegram запустил "альтернативные выборы" президента Беларуси

16.08.2020 13:00

Разработчики мессенджера Telegram запустили в официальном канале "Telegram Беларусь" опрос "За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?", сообщает СТРАНА.ua.

Соответствующий пост появился в канале в субботу, 15 августа, в 21:03. Пользователи, которые зарегистрировали свой аккаунт не на белорусскую сим-карту, не смогут "отдать голос" ни за одного кандидата. С украинских и других иностранных (не белорусских) симок можно выбрать только "Я не из Беларуси".

По состоянию на 23:28 по Киеву, в опросе приняли участие почти 630 тысяч пользователей мессенджера. Их голоса распределились следующим образом: