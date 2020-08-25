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Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"
25.08.2020 16:00
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавируса с помощью спецустройства. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Корреспондент.net.
В частности, журналист поинтересовался у него устройством, которое висит на шее у Кравчука.
"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", - ответил первый президент Украины.
Теги: устройство, Кравчук, COVID-19, Гордон
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