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Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник принял решение о полной самоизоляции всех жителей оккупированной части Луганской области. Об этом говорится в его заявлении, передает ОстроВ.
"В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой… принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории "Луганской народной республики", - заявил он.
"С 1 по 12 мая вводится запрет на передвижение всех видов пассажирских перевозок. Исключение – специализированный, аварийный, а также транспорт по доставке продовольственных товаров. При этом мы не запрещаем перемещение граждан на собственном транспорте, но не стоит этим злоупотреблять", - уточнил Пасечник.
Он заверил, что предприятия непрерывного цикла будут работать в штатном режиме, а доставку сотрудников к рабочему месту должны обеспечивать руководители таких предприятий.
Кроме того "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР" с целью недопущения распространения коронавируса приостановила работу рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, с 30 апреля до 12 мая.
Также "ЧСПК" с 4 до 8 мая приостановила работу дошкольных образовательных учреждений "республики" и ввела обязательную социальную дистанцию в супермаркетах и магазинах - не более одного человека на 10 кв. м торговой площади - на постоянной основе до особого распоряжения.
Следует отметить, что по состоянию на вечер 28 апреля в "ЛНР" зарегистрировано уже 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один человек скончался.
Теги: Донбасс, карантин, ЛНР, COVID-19
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