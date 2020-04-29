Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин

29.04.2020 11:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник принял решение о полной самоизоляции всех жителей оккупированной части Луганской области. Об этом говорится в его заявлении, передает ОстроВ.

"В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой… принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории "Луганской народной республики", - заявил он.

"С 1 по 12 мая вводится запрет на передвижение всех видов пассажирских перевозок. Исключение – специализированный, аварийный, а также транспорт по доставке продовольственных товаров. При этом мы не запрещаем перемещение граждан на собственном транспорте, но не стоит этим злоупотреблять", - уточнил Пасечник.

Он заверил, что предприятия непрерывного цикла будут работать в штатном режиме, а доставку сотрудников к рабочему месту должны обеспечивать руководители таких предприятий.

Кроме того "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР" с целью недопущения распространения коронавируса приостановила работу рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, с 30 апреля до 12 мая.

Также "ЧСПК" с 4 до 8 мая приостановила работу дошкольных образовательных учреждений "республики" и ввела обязательную социальную дистанцию в супермаркетах и магазинах - не более одного человека на 10 кв. м торговой площади - на постоянной основе до особого распоряжения.

Следует отметить, что по состоянию на вечер 28 апреля в "ЛНР" зарегистрировано уже 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один человек скончался.