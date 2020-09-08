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В РФ заявили о начале поставок вакцины от COVID-19 в регионы
08.09.2020 14:00
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной институтом имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот. Об этом заявили в Минздраве РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Как пояснили в ведомстве, вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.
Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев.
Теги: Россия, вакцина, COVID-19
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