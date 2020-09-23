Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за пандемии COVID-19

23.09.2020 17:00

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте комитета, сообщает "Европейская правда".

Обычно лауреатов приглашают в Стокгольм для получения медалей и дипломов от короля Швеции лично на официальной церемонии в декабре.

"Нынешние обстоятельства продолжающейся пандемии означают, что это уникальный год в истории Нобелевской премии, поскольку идея заключается в том, что медали и дипломы благополучно передаются лауреатам в их странах через посольства и университеты лауреатов", - говорится в заявлении.

"Церемония награждения будет транслироваться по телевидению из мэрии Стокгольма, где присуждение призов этого года будет объединено с элементами из разных частей мира. Принять участие сможет только небольшая аудитория", - отметили организаторы.