Ученые предложили пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

09.10.2020 08:00

Международная группа ученых призвала правительства изменить стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией и позволить молодым и здоровым людям вернуться к нормальной жизни, сосредоточив меры защиты только на уязвимых группах населения. Декларацию, которая получила название “Декларации Грейт-Баррингтон”, подписали многие ученые и врачи, возлагающие надежды на появления коллективного иммунитета, сообщает Корреспондент.net.

Авторы декларации считают, что карантинные меры и ограничения оказывают разрушительный эффект на здоровье населения, препятствуя обычной медицинской практике и вредя психическому здоровью граждан. При этом тяжелее всех приходится малоимущим и обездоленным.

“По мере роста иммунитета у населения снижается риск заражения всех, в том числе и уязвимых. Мы уверены, что все население, в конечном итоге, достигнет коллективного иммунитета - то есть точки, при которой частота появления новых инфекций стабилизируется, - говорится в декларации. - Этому может способствовать вакцина (но она не обязательна к этому приведет). Поэтому наша цель должна заключаться в минимизации смертности и социального вреда, пока мы не достигнем коллективного иммунитета”.

По мнению ученых, чтобы снизить порог коллективного иммунитета будет достаточно простых мер гигиены, таких как частое мытье рук и нахождение дома во время болезни.

“Школы и университеты должны быть открыты для очного обучения. Следует возобновить внеклассные занятия, например, спорт. Молодые люди из группы низкого риска должны работать в обычном режиме, а не дома. Должны открыться рестораны и другие предприятия. Следует возобновить занятия искусством, музыкой, спортом и другие культурные мероприятия”, - сказано в заявлении ученых.