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Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну

03.12.2020 12:00
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Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь, сообщает euronews.
В течение двух дней посадочный модуль зонда (получивший название в честь персонажа древней китайской мифологии - богини Луны) будет проводить бурительные работы. Планируется, что он соберёт два килограмма лунного реголита. Образцы в специальной капсуле доставят на Землю к середине декабря для изучения китайскими специалистами.
Миссия осуществляется при сотрудничестве с Европейским космическим агентством.
В случае её успеха, впервые за более чем сорок лет учёные получат свежие данные о лунном грунте. А Китай станет третьей после США и СССР страной, которой удалось выполнить эту задачу.



Теги: Китай, Луна, космический аппарат
 
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