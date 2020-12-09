Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech

09.12.2020 14:00

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) обнародовало подробные данные об испытаниях вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, получившей название BNT162b2, сообщает Телеканал новостей «24».

Прививку этим препаратом рекомендуют делать двумя дозами, по 30 микрограмм и с интервалом в 21 день.

Документ подтверждает, что эффективность вакцины BNT162b2 составляет 95%, которая достигается по меньшей мере через 7 дней после второй инъекции.

При этом эффективность первой дозы вакцины составляет примерно 52,4%. Но в FDA отметили, что препарат не тестировался в одноразовом режиме для адекватного сравнения.

Самыми распространенными побочными реакциями на BNT162b2 были:

покраснение в месте инъекции,

утомление,

головная боль,

боль в мышцах и суставах,

озноб и лихорадка.

Были и сравнительно тяжелые побочные эффекты, которые проявились у менее чем 4,6% участников. Обычно это происходило у людей старшего возраста и часто после введения второй дозы. А еще в детальном описании указано, что иногда из-за прививки препаратом могут набухнуть лимфатические узлы.

Отмечается также, что во время испытаний умерли 6 участников. Однако, по заключению экспертов, эти смерти "связаны с ходом событий, которые происходят в общей популяции возрастных групп".