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Украинская COVID-вакцина прошла стадию доклинических испытаний
18.12.2020 17:00
Украинский кандидат в вакцины от коронавируса прошел доклинические испытания, сейчас идет подготовка к началу клинических испытаний, передает Укринформ.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Что касается кандидата в вакцины ... мы прошли соответствующие доклинические испытания, сейчас идет процесс относительно начала клинических испытаний. Была выбрана производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний, - это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тыс. доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - сказал Степанов.
Теги: Украина, испытания, COVID-19
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