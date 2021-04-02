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Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год
02.04.2021 13:00
Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила в эксплуатацию еще одну, третью, линию по производству COVID-вакцины. Этим удалось увеличить выпуск до двух миллиардов доз препарата в год, пишет ТАСС.
До этого предприятие производило только 600 млн доз вакцины в год.
Sinovac уже поставила порядка 200 млн доз вакцины от коронавируса в более чем 20 стран, в том числе 215 тыс - в Украину.
Теги: Китай, вакцина, Sinovac, COVID-19
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