Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (ВИДЕО)

19.04.2021 16:00

Впервые проведен управляемый полет летательного аппарата с двигателем в атмосфере другой планеты. NASA провело управляемый полет вертолета Ingenuity на Марсе. Об этом в Twitter сообщает NASA.

Чтобы провести полет в разреженной атмосфере Марса, лопасти вертолета вращались в пять раз быстрее, чем на Земле. Полет проведен в рамках миссии Mars-2020.