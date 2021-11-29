Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Минцифры объявило бета-тест онлайн-декларирования места жительства

29.11.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минцифры объявило бета-тест онлайн-декларирования места жительства

С 1 декабря Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование декларирования места жительства. Украинцам предлагают принять в нем участие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Для участия заявитель должен быть старше 14 лет. Кроме того, для тестирования нужны:
- налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
- КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года). Проверить информацию о совладельцах можно здесь.
Минцифры масштабирует услугу почти на всю страну. Для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона она будет доступна чуть позже.
Бета-тест стартует с 1 декабря на портале «Дія». Записаться на него можно уже сейчас вот здесь.



Теги: регистрация, тестирование, проживание, Дия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх