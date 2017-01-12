Что изменилось в процедуре регистрации места проживания

12.01.2017 21:40

В Украине еще в 2016 году была изменена процедура регистрации места проживания украинцев.

Теперь срок, выделенный законом на регистрацию нового места жительства, увеличен до 30 дней. То есть лицу, которое снялось с регистрации в одном месте, дается 30 календарных дней на то, чтобы зарегистрироваться в другом. Ранее этот срок составлял 10 дней. С учетом того, что с начала 2016 года в Украине начали выдавать современные паспорта в виде ID-карт урегулирован порядок занесения информации о месте проживания на электронный чип, вмонтированный в такой паспорт. Также внесены и иные изменения, передает «24tv».

Функции по регистрации места жительства, которые ранее осуществляла Государственная миграционная служба, были делегированы органам местного самоуправления. Следовательно, органами регистрации сегодня выступают исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. А если такие органы созданы, функции регистрации граждан выполняет председатель. Сведения о месте проживания лиц отныне должны заноситься в единую базу – Единого государственного демографического реестра, доступ к которой имеют органы миграционной службы и исполкомы местных советов. В перечне документов для регистрации существенных изменений нет:

заявление по установленной форме;

документ, в который вносятся сведения о месте жительства – паспорт, вид на временное или постоянное проживание и т. д;

квитанция об уплате административного сбора;

документ, подтверждающий право на проживание в жилье – ордер, свидетельство о праве собственности, договор найма (поднайма, аренды), решение суда и т. п.;

если заявление подается представителем лица, тогда, кроме указанных документов, дополнительно необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность представителя и его полномочия.

В случае регистрации места жительства одновременно со снятием с предыдущего места жительства административный сбор взимается только за одну административную услугу и зачисляется в местный бюджет по новому месту жительства. Согласно новому порядку, лицу, которое нарушило срок регистрации впервые, грозит только предупреждение. Если же такое правонарушение повторится при следующей смене места жительства в течение года – тогда уже налагается штраф. Размер штрафа установлен от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан – от 17 до 51 грн. Раньше в таком случае, сразу без предупреждения, налагался штраф в таком же размере.

Источник Донецкие новости