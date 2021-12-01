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Два мариупольских поезда получили новейшие купейные вагоны
"Укрзализныця" приняла 5 новейших купейных пассажирских вагонов производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Вагоны будут курсировать по маршрутам "Мариуполь - Ворохта, Рахов" и "Харьков - Мариуполь", сообщает сайт "Укрзализныци ".
Новые вагоны оборудованы дополнительными удобствами: системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, розетками и USB портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе. Объем багажного отделения увеличен, а внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения, имеющий 4 режима, индикатор занятости туалета и кнопка вызова проводника.
До конца года ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" должно поставить еще 10 таких вагонов. А в следующем году "Укрзализныця" планирует заказать у предприятия еще 200 вагонов.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Укрзализниця, вагон
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