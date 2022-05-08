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Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ
08.05.2022 13:00
Минреинтеграции совместно с Минцифрами запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются временно оккупированные территории, а также находящиеся в окружении (блокировке) и на которых ведутся активные боевые действия. Об этом сообщает Минреинтеграции.
Данную платформу вы можете найти по ссылке.
Информацию о статусе предоставляют соответствующие областные, Киевская городская военная администрация.
На ее основе формируется Перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Он утверждается в Минреинтеграции при согласовании с Минобороны.
Теги: онлайн, выплаты, ВПЛ, платформа
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