Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ

08.05.2022 13:00

Минреинтеграции совместно с Минцифрами запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются временно оккупированные территории, а также находящиеся в окружении (блокировке) и на которых ведутся активные боевые действия. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Данную платформу вы можете найти по ссылке.

Информацию о статусе предоставляют соответствующие областные, Киевская городская военная администрация.

На ее основе формируется Перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Он утверждается в Минреинтеграции при согласовании с Минобороны.