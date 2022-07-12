Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Первые 150 операторов "Армии дронов" приступили к обучению

12.07.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первые 150 операторов "Армии дронов" приступили к обучению

Началось обучение первых 150 операторов "Армии дронов" в школе Дронариум. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, выполняемые на фронте.
"Все возможно благодаря вам! Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", — подчеркнул Федоров.



Теги: армия, оператор, дрон, обучение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх