Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля: Козероги и Водолеи могут запутаться

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ОВЕН
Будьте готовы к быстрому принятию решений. При этом проявляйте твёрдость характера при отстаивании своих интересов.
ТЕЛЕЦ
Пригодится ваш житейский опыт. Но в авантюрных мероприятиях лучше не участвовать. Разобраться в сложных ситуациях помогут те, кому вы больше всего доверяете.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для передачи своего опыта, обучения чему-то новому, оригинальному. В пятницу не конфликтуйте с начальством.
РАК
Не ворчите на своего партнёра по браку, уважайте его мнение. Вам необходим объективный взгляд со стороны. У вас появится тяга ко всему новому. Будьте решительнее, смело беритесь за нововведения.
ЛЕВ
На этой неделе постарайтесь выстроить ровные, дружеские отношения с близким человеком. Избегайте конфликтов и рискованных дел.
ДЕВА
Появится возможность легко справиться со своими старыми недугами. Возможно даже с помощью необычных методов лечения. За бесперспективные дела старайтесь не браться.
ВЕСЫ
Стоит заняться благоустройством дома, его ремонтом. Мнение родственника по важному вопросу поможет найти решение в важном деле.
СКОРПИОН
Удачное время для перехода на новую работу. Выручит умение владеть информацией. На выходных рекомендуется побыть вдали от людской суеты, заняться своим здоровьем.
СТРЕЛЕЦ
В понедельник можете наконец-то осуществить давно намеченную покупку. Уделите больше времени общению с единомышленниками. От прочих дел вас будут отвлекать семейные вопросы. Постарайтесь быстро с ними разобраться.
КОЗЕРОГ
Только самостоятельные усилия помогут вам достичь цели. В финансовых вопросах будьте предельно внимательны. Избегайте авантюр с деньгами. Не афишируйте свои связи и контакты. В поездках могут возникнуть запутанные ситуации.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе не следует резво браться за всё сразу. Сосредоточьтесь на чём-то одном, иначе запутаетесь. В достижении цели полагайтесь на интуицию. Будьте готовы адекватно воспринять всё новое, что с вами будет происходить.
РЫБЫ
Вам удастся достичь желаемой цели при помощи неординарных методов. В общении с окружающими старайтесь находить компромисс. Не увлекайтесь покупками. Постарайтесь рационально распорядиться своими деньгами.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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