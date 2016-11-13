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"Самых смелых давно уж одели в хб и давно отослали в котлы и в АТО..." - песня "Квартала" заставила зал плакать (ВИДЕО)

13.11.2016 14:51
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"Самых смелых давно уж одели в хб и давно отослали в котлы и в АТО..." - песня "Квартала" заставила зал плакать (ВИДЕО)

"Мы не понимаем ПАПа" - финальная песня. Новый Вечерний Квартал 12.11.2016. Зал плакал.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Украина, Донбасс, песня, Квартал 95
 
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