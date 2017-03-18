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Французский музыкант посвятил украинским военным песню (ВИДЕО)
18.03.2017 08:58
Известный французский певец Поль Манондиз, который два года назад переехал в Украину ради своей жены, исполнил украинскую народную песню "Вирушали хлопці". Композицию француз посвятил украинским военным, которые защищают нашу страну от российского агрессора, пишет styler.rbc.ua.
"У меня много украинских друзей на фронте, я думаю о них каждый день, и хочу отдать им дань уважения", - сказал Поль, добавив, что он "всем сердцем с Украиной".
Добавим, что француз поддерживает украинцев в борьбе против оккупантов. Сейчас, по его словам, для Украины "особенно важен момент единения".
Фото: https://styler.rbc.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, военные, песня, француз
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