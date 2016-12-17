Талантливая девочка-сирота Элина Иващенко вошла в пятерку лучших в мире вокалистов-детей (ВИДЕО)

17.12.2016 21:23

Выступление Элины Иващенко во время слепых прослушиваний на кастингах песенного шоу "Голос.Діти 3" попал в рейтинг лучших подобных прослушиваний в мире, составленный The Voice Global. Об этом сообщает ТСН.

Рейтинг составлялся после анализа лучших детских выступлений со всего мира. В результате победительница третьего сезона украинской версии популярного шоу вошла в ТОП-5 лучших вокалистов среди детей за 2016 год среди стран, где снимают подобные шоу.

Напомним, что во время слепых прослушиваний 23 октября 2016 года Элина исполнила песню "За лесами горами". Девочка попала в команду Тины Кароль, которая и привела ее к победе на шоу.





