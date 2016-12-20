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Национализация "ПриватБанка": Рада приняла предложение Порошенко
Верховная Рада приняла законопроект о дополнительных гарантиях вкладчикам Укрэксимбанка и национализированного "ПриватБанка", предложенный президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт парламента.
"За законопроект №5553 о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности" относительно обеспечения государством вкладов физических лиц проголосовали 276 народных депутатов.
В принятом документе указано, что государство берет на себя обязательства по возмещения физическим лицам-вкладчикам государственных банков той части суммы вклада, которая превышает предельный размер возмещения средств по вкладам, установленный законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (200 тысяч гривен).
При этом для этих физических лиц сохраняются предусмотренные гарантии по вкладам в сумме, не превышающей предельного размера возмещения средств по вкладам.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, на протяжении 2014-2015 годов банки потеряли 33% депозитов физических лиц в национальной валюте и 50% депозитов в иностранной валюте, также на протяжении последних трех лет субъекты хозяйствования переводили текущие счета и сбережения в банки с государственным капиталом.
"Счета предприятий в национальной валюте в трех крупнейших государственных банках по состоянию на конец первого квартала 2016 выросли по сравнению с началом 2014 года в 2,4 раза, а в других платежеспособных банках — на 51%", — говорится в документе.
При этом в пояснительной записке было указано, что "объемы средств физических лиц в государственных банках в национальной валюте вернулись на докризисный уровень еще в середине 2015 года в то время, как в других банках существенно сократились".
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил народных депутатов за поддержку предложенного им законопроекта.
"Благодарю парламент за оперативную поддержку моей инициативы о гарантиях вкладчикам "ПриватБанка". Такую позицию Верховной Рады рассматриваю и как политическую поддержку перехода банка в государственную собственность", — написал глава государства в своем Facebook.
Источник: news.online.ua.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Верховная Рада, Порошенко
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