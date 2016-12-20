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Приватбанк обойдется каждому украинцу в более чем 3 тысячи гривен (ВИДЕО)

20.12.2016 17:30
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Приватбанк обойдется каждому украинцу в более чем 3 тысячи гривен (ВИДЕО)

Финансовая сторона национализации Приватбанка.

Национализированный Приватбанк получил 15 миллиардов гривен от Нациаонального банка.

В 2014 – 2015 годах НБУ выделял Привату рефинансирование, которое банк тоже не отдал.

Теперь влить в Приват собираются еще 140 млрд гривен.

О финансовой стороне национализации Привата сообщает Корреспондент.

На ликвидность

Замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в понедельник, 19 декабря НБУ выделил ПриватБанку 15 миллиардов гривен.

"Мы сегодня поддержали банк ликвидностью на суму порядка 15 миллиардов гривен. Банк завтра обеспечит инкассацию банкоматов. Все, кто имеют текущие карточные счета в ПриватБанке, смогут полностью ими распоряжаться" − отметила Рожкова.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, ПриватБанк, украинец, национализация
 
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