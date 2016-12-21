"Ощадбанк" снимет госгарантии с вкладов

21.12.2016 08:43

Украина обязалась к 2018 году снять полную гарантию на депозиты в государственном "Ощадбанке", пишет Апостроф.

Об этом говорится в меморандуме, заключенном украинским правительством с Международным валютным фондом (МВФ).

"При этом мы рассчитываем снять полную гарантию на депозиты Ощадбанка", - говорится в меморандуме.

В документе также отмечается, что к середине 2018 года украинское правительство начнет поиск покупателей для продажи не менее 20% акций двух крупнейших госбанков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". К концу 2017 года будет продана государственная доля в трех других госбанках.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", госбанки лишатся монополии на выплаты пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы.