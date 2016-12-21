Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Ощадбанк" снимет госгарантии с вкладов

21.12.2016 08:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Ощадбанк" снимет госгарантии с вкладов

Украина обязалась к 2018 году снять полную гарантию на депозиты в государственном "Ощадбанке", пишет Апостроф.
Об этом говорится в меморандуме, заключенном украинским правительством с Международным валютным фондом (МВФ).
"При этом мы рассчитываем снять полную гарантию на депозиты Ощадбанка", - говорится в меморандуме.
В документе также отмечается, что к середине 2018 года украинское правительство начнет поиск покупателей для продажи не менее 20% акций двух крупнейших госбанков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". К концу 2017 года будет продана государственная доля в трех других госбанках.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", госбанки лишатся монополии на выплаты пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы.



Теги: Донбасс, вкладчик, Ощадбанк, гарантии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх