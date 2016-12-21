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В Украине при попытке задержания застрелился еще один ТОП-чиновник
Сегодня при попытке задержания застрелился предположительно экс-замглавы «Нафтогаза» времен Януковича, фигурант дела братьев Кацуб Геннадий Юрьев.
В одном из частных домов Винницкой области покончил с собой бывший замглавы «Нафтогаза» Геннадий Юрьев, сообщает Цензор.НЕТ.Юрьев находился в розыске по делу злоупотреблений в «Нафтогазе».
Он действовал совместно с братьями Кацубами, подозреваемыми в расхищении 17 миллиардов гривен. Кацубы — одни из ближайших доверенных лиц Виктора и Александра Януковичей и Сергея Арбузова.
Юрьев был одним из доверенных лиц Кацуб, объявлен 30 сентября в розыск и скрывался.
Сегодня военная прокуратура и СБУ проводили операцию по задержанию 4 участников по делу Кацуб. Следователи военной прокуратуры обнаружили предполагаемое место убежища Юрьева. Сегодня утром сотрудники военной прокуратуры, службы безопасности, госохраны, у которой был договор на охрану дома, а также понятые зашли во двор частного дома, в котором предположительно находился Юрьев. Раздался выстрел. После того, как группа захвата взломала двери, возле пульта видеонаблюдения было обнаружено тело мужчины, предположительно, Геннадия Юрьева. Рядом лежал охотничий карабин.
Задержание трех других фигурантов дела Кацуб прошло успешно. Идут следственные действия.
Источник newsgood
Теги: Донбасс, суицид, чиновник, задержание
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