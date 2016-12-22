Зачем Порошенко и Кононенко ночью приезжали в СБУ. ФОТО

22.12.2016 11:20

В ночь с 21 на 22 декабря, кортеж Президента Украины Петра Порошенко приехал в здание центрального управления СБУ на Владимирской, пишет журналист Михаил Ткач в Facebook, передает Голос.

"Президент и Кононенко приехали в СБУ. Только что видел, как президентский кортеж заезжал в ворота на Владимирской", - отметил журналист.

Источник: from-ua.com.