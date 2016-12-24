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На трассе Одесса - Киев произошло глобальное ДТП - столкнулись десять автомобилей, на трассе образовалась огромная пробка (ФОТО)

24.12.2016 16:29
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На трассе Одесса - Киев произошло глобальное ДТП - столкнулись десять автомобилей, на трассе образовалась огромная пробка (ФОТО)

Десять автомобилей, включая легковые и грузовые машины, столкнулись утром 24 декабря на трассе Одесса — Киев в районе Червонознаменки, - сообщает местный сайт "Таймер".

"По всей видимости, причиной столкновения стали сложные погодные условия (туман и гололёд). Детали уточняются", - пишет сайт. 

В результате ДТП на трассе образовалась огромная пробка. 



Фото: timer-odessa.net/

Теги: Донбасс, пробка, трасса, ДТП, автомобиль
 
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