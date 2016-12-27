НБУ влил в ПриватБанк еще 11 млрд гривен – СМИ

27.12.2016 15:42

Общая сумма рефинансирования в декабре составила почти 26 млрд гривен.

Национальный банк Украины в конце декабря предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования на сумму 10,75 млрд гривен, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в банковских кругах.

В пресс-службах ПриватБанка и Нацбанка не подтвердили и не опровергли данную информацию.

18 декабря НБУ уже предоставил ПриватБанку кредит рефинансирования на 15 млрд гривен под 16% годовых с целью поддержки ликвидности и обеспечения обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов.

"Из общей суммы рефинансирования, предоставленного в декабре на общую сумму почти 26 млрд гривен – сразу станет понятен отток средств из банка – приблизительно 1,5 млрд гривен в день, что было предсказуемо и неизбежно. Часть клиентов уходит в другие банки", – сказал источник.

Он отметил, что "кредитование бланковое, то есть будет погашаться за счет ОВГЗ и было неизбежной частью процесса".

"Величина кредитования говорит о том, что это предсказуемый и управляемый процесс", – отметил источник.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что перед введением в Приватбанк временной администрации, из него вывели 2,6 млрд гривен.

В свою очередь бывший первый замглавы правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает вывод средств из банка.

Источник: korrespondent.net.