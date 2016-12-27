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НБУ влил в ПриватБанк еще 11 млрд гривен – СМИ
Общая сумма рефинансирования в декабре составила почти 26 млрд гривен.
Национальный банк Украины в конце декабря предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования на сумму 10,75 млрд гривен, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в банковских кругах.
В пресс-службах ПриватБанка и Нацбанка не подтвердили и не опровергли данную информацию.
18 декабря НБУ уже предоставил ПриватБанку кредит рефинансирования на 15 млрд гривен под 16% годовых с целью поддержки ликвидности и обеспечения обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов.
"Из общей суммы рефинансирования, предоставленного в декабре на общую сумму почти 26 млрд гривен – сразу станет понятен отток средств из банка – приблизительно 1,5 млрд гривен в день, что было предсказуемо и неизбежно. Часть клиентов уходит в другие банки", – сказал источник.
Он отметил, что "кредитование бланковое, то есть будет погашаться за счет ОВГЗ и было неизбежной частью процесса".
"Величина кредитования говорит о том, что это предсказуемый и управляемый процесс", – отметил источник.
Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что перед введением в Приватбанк временной администрации, из него вывели 2,6 млрд гривен.
В свою очередь бывший первый замглавы правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает вывод средств из банка.
Источник: korrespondent.net.
Теги: Донбасс, гривня, ПриватБанк
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