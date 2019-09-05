- Украину забросали поддельными 500-сотками: как не стать жертвой мошенников13:20
- Сегодня жизнь украинцев изменится навсегда: этого ждали годами, Зеленский устроит вендетту13:03
- В «Укрэнерго» правоохранители проводят обыски12:30
- Лето ещё побалует солнцем и теплом: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе12:00
- Виталий Кличко прокомментировал свое увольнение11:48
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это трэш»: в Раде наметился скандал из-за законодательных инициатив партии «Слуга народа»11:15
- Приметы на 5 сентября: что нельзя делать11:00
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
Украину забросали поддельными 500-сотками: как не стать жертвой мошенников
В Украине все чаще стали выявлять поддельные банкноты номиналом 500 грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, уточнив, что речь идет о деньгах образца 2006 года, передает Сегодня.
"В августе нынешнего года зафиксировано увеличение количества изъятых из оборота поддельных банкнот номиналом 500 гривен, изготовленных при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты", — рассказали в пресс-службе Нацбанка.
Но есть и хорошие новости: в целом поддельных денег за первое полугодие выявили меньше на 20%, чем за такой же период прошлого года. При этом чаще всего фальшивомонетчики печатали пятисотки, сотки, двухсотки и купюры номиналом 50 грн.
"Другие изъятые из оборота поддельные банкноты, номиналами от 1 до 20 гривен, составили 1% от общего количества подделок", — рассказали в НБУ.
По данным Нацбанка, чаще всего поддельные деньги сбывались в кассах фастфудов, мелких торговых точек и на автозаправках. Поддельные банкноты номиналом 500 грн чаще всего сбывались дельцами в кассах АЗС Киевской, Закарпатской, Волынской, Черкассой и Житомирской областей, а также в столице.
Как распознать
Нацбанк разработал ряд элементарных советов, как определить фальшивку, не имея под рукой специального оборудования: "Элементы защиты позволяют проверить подлинность с помощью тактильного контроля. На ощупь проверяется рельефность отдельных изображений на лицевой стороне банкноты".
Подлинность купюры номиналом 500 грн тоже легко проверить — под разными углами попадания света на банкноту число 500 на настоящей купюре слегка меняет цвет. Банкиры также советуют кассирам, не имеющим на рабочем месте детекторов для определения подлинности, обзавестись хотя бы увеличительным стеклом. С его помощью советуют выискивать на купюрах микротексты. Если таковых нет, то купюра поддельная.
Как наказывают
С начала года украинские суды вынесли больше сотни приговоров тем, кто либо изготавливал сам поддельные деньги, либо сбывал их после того, как сам обнаружил, что получил подделку. Мы проанализировали судебные вердикты. Часть из них гласит о том, что в стране немало случаев, когда украинцы получили поддельные деньги либо на сдачу, либо при валютных операциях. Не желая терпеть убытки, люди пробовали обмануть теперь уже других, но потерпели фиаско и стали фигурантами уголовных дел. Судебные приговоры подтверждают статистику НБУ: в обороте немало поддельных банкнот номиналом 500 грн, а также валюты номиналом 100 долларов США и 100 евро. В большинстве случаев суды приговаривали людей к условным срокам, но лишь в тех случаях, когда невнимательный гражданин получил 200 или 500 грн и сам попытался их сбыть. В остальных случаях судьи приговаривали виновных и к реальным пяти годам тюрьмы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, гривня, фальшивка, банкнота
- Украина "утопает" в фальшивках: какие купюры подделывают чаще всего
- В Украине денежные купюры заменят монетами
- Эксперты сообщили, когда начнет расти курс доллара
- Нацбанк за 20 золотых монет выручил 2,7 млн грн
- В Украине растет количество фальшивых денег
- Стало відомо, яку суму українці тримають в депозитах
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение20:58
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- Украину забросали поддельными 500-сотками: как не стать жертвой мошенников13:20
- Сегодня жизнь украинцев изменится навсегда: этого ждали годами, Зеленский устроит вендетту13:03
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- В «Укрэнерго» правоохранители проводят обыски12:30
- Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу12:15
- Лето ещё побалует солнцем и теплом: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе12:00
- Виталий Кличко прокомментировал свое увольнение11:48
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это трэш»: в Раде наметился скандал из-за законодательных инициатив партии «Слуга народа»11:15
- Приметы на 5 сентября: что нельзя делать11:00
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака