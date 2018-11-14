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Украина "утопает" в фальшивках: какие купюры подделывают чаще всего

14.11.2018 18:17
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Украина "утопает" в фальшивках: какие купюры подделывают чаще всего

В Украине чаще всего подделывают купюры крупных номиналов - 200 и 500 гривен. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на информацию от финансового эксперта Василия Невмержицкого.

"Подделывать купюры номиналом 5, 10, 20 и даже 50 гривен нет никакого смысла. Инфляция и девальвация сделали свое дело", - сказано в сообщении.

"Я как-то поинтересовался в одном столичном супермаркете, какой у них средний чек в день, оказалось, 780-800 гривен. Даже если вы заглянете в кошелек к человеку, который расплачивается на кассе в магазине, то увидите, что в основном люди с собой уже носят купюры в 200, 500 гривен. Мелких мало", - добавил он.

По словам еще одного финансового эксперта Алексея Куща, на втором месте по популярности у фальшивомонетчиков доллары, однако подделывают евро и даже английские фунты.

"Много поддельных долларов, потому что эта валюта в основном крутится в теневом секторе. А учитывая, что у нас в тени находится до 60% экономики, то треть из этих денег - подделка", - резюмировал эксперт.

 

Источник: http://podrobnosti.ua 



Теги: Украина, Донбасс, гривня, деньги, фальшивка
 
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