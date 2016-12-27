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Укрзализныця накормит пассажиров бесплатными вафлями
27.12.2016 06:55
Пассажиры некоторых международных маршрутов СВ-вагонов теперь будут получать бесплатный завтрак.
Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В частности, речь идет о маршрутах Киев – Прага, Киев – Братислава, Киев – Будапешт и Львов – Будапешт.
Бесплатный завтрак - это чай или кофе на выбор с печеньем или вафлями. Во внутригосударственном сообщении пассажиры получают бесплатную поллитровую бутылку питьевой воды без газа.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, бесплатно, Укрзализниця, вафли, завтрак
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