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Укрзализныця накормит пассажиров бесплатными вафлями

27.12.2016 06:55
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Укрзализныця накормит пассажиров бесплатными вафлями

Пассажиры некоторых международных маршрутов СВ-вагонов теперь будут получать бесплатный завтрак.

Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, речь идет о маршрутах Киев – Прага, Киев – Братислава, Киев – Будапешт и Львов – Будапешт.

Бесплатный завтрак - это чай или кофе на выбор с печеньем или вафлями. Во внутригосударственном сообщении пассажиры получают бесплатную поллитровую бутылку питьевой воды без газа.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, бесплатно, Укрзализниця, вафли, завтрак
 
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