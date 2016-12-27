Укрзализныця накормит пассажиров бесплатными вафлями

27.12.2016 06:55

Пассажиры некоторых международных маршрутов СВ-вагонов теперь будут получать бесплатный завтрак.

Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, речь идет о маршрутах Киев – Прага, Киев – Братислава, Киев – Будапешт и Львов – Будапешт.

Бесплатный завтрак - это чай или кофе на выбор с печеньем или вафлями. Во внутригосударственном сообщении пассажиры получают бесплатную поллитровую бутылку питьевой воды без газа.

Источник: from-ua.com.