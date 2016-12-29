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Погода на сегодня

29.12.2016 08:55
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Погода на сегодня

В четверг, 29 декабря, в большинстве областей Украины пройдет снег, сообщает гидрометцентр.

Так, на западе страны будет снежная погода, днем температура воздуха составит от -4 до -1. В северных областях также будет снежно, столбик термометра покажет от -3 до -1. На востоке днем будет ясно, также до -3. В южной части Украины от -1 до +1, в Крыму до +3.

В Киеве сегодня прогнозируют снег, температура от -2 до 0.

 

Источник: 112.ua.



Теги: Украина, Донбасс, погода
 
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