Погода на сегодня

29.12.2016 08:55

В четверг, 29 декабря, в большинстве областей Украины пройдет снег, сообщает гидрометцентр.

Так, на западе страны будет снежная погода, днем температура воздуха составит от -4 до -1. В северных областях также будет снежно, столбик термометра покажет от -3 до -1. На востоке днем будет ясно, также до -3. В южной части Украины от -1 до +1, в Крыму до +3.

В Киеве сегодня прогнозируют снег, температура от -2 до 0.

Источник: 112.ua.