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В новогоднюю ночь посмотрите на небо: возле Луны будет огромная комета
29.12.2016 21:35
В Новогоднюю ночь жители восточного полушария, в частности Украинцы смогут увидеть комету на небе вблизи Луны.
"Забудьте о фейерверках, посмотрите в Новый год на небо. В NASA сообщили, что в то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет вблизи Луны и будет видна тем, кто смотрит на Запад", - цитирует сообщение Страна со ссылкой на CNN.
В то же время отмечается, что увидеть комету невооруженным глазом будет невозможно.
Комета названа в честь астрономов, которые ее обнаружили в 1948 году, и называется 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková.
Отмечается, что комета проходит вдоль своей орбиты впервые за 5 лет.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Луна, новогодняя ночь, комета, небо
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