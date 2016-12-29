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В новогоднюю ночь посмотрите на небо: возле Луны будет огромная комета

29.12.2016 21:35
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В новогоднюю ночь посмотрите на небо: возле Луны будет огромная комета

В Новогоднюю ночь жители восточного полушария, в частности Украинцы смогут увидеть комету на небе вблизи Луны.

"Забудьте о фейерверках, посмотрите в Новый год на небо. В NASA сообщили, что в то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет вблизи Луны и будет видна тем, кто смотрит на Запад", - цитирует сообщение Страна со ссылкой на CNN.

В то же время отмечается, что увидеть комету невооруженным глазом будет невозможно.

Комета названа в честь астрономов, которые ее обнаружили в 1948 году, и называется 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková.

Отмечается, что комета проходит вдоль своей орбиты впервые за 5 лет.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, Луна, новогодняя ночь, комета, небо
 
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