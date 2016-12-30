Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)

30.12.2016 13:28

Украинец Вадим Путин получил iPhone 7 после смены фамилии. Об этом написал бывший первый замглавы правления «ПриватБанк» Олег Гороховский в Фейсбуке, сообщает inforesist.org.

"Поздравляю Вадима Объежчика, в прошлом Вадим Путин, с новой фамилией и новым iPhone7", - написал Гороховский.

В ноябре Гороховский объявлял акцию, что за смену фамилий Сталин, Берия, Чикатило и Путин банк будет награждать телефонами iPhone 6 или iPhone 7.