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Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)

30.12.2016 13:28
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Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)

Украинец Вадим Путин получил iPhone 7 после смены фамилии. Об этом написал бывший первый замглавы правления «ПриватБанк» Олег Гороховский в Фейсбуке, сообщает inforesist.org.

"Поздравляю Вадима Объежчика, в прошлом Вадим Путин, с новой фамилией и новым iPhone7", - написал Гороховский.

В ноябре Гороховский объявлял акцию, что за смену фамилий Сталин, Берия, Чикатило и Путин банк будет награждать телефонами iPhone 6 или iPhone 7.


Фото: https://inforesist.org

Теги: Украина, Донбасс, Путин, фамилия, изменение, iPhone 7
 
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