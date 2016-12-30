Главная / Новости / Украина / Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)
Последние новости раздела
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)13:28
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации12:52
- Заказные убийства в Украине: цена от 8 тысяч до миллиона гривен11:56
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря 09:55
- ВАЖНО: изменились правила регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцев09:12
- Погода в Украине 30 декабря: пасмурно, без осадков08:40
- Топ-десятка Украины 2016 года 08:10
- Станет ли Украина разменной монетой в отношениях Кремля и Белого дома?07:44
Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)
30.12.2016 13:28
Украинец Вадим Путин получил iPhone 7 после смены фамилии. Об этом написал бывший первый замглавы правления «ПриватБанк» Олег Гороховский в Фейсбуке, сообщает inforesist.org.
"Поздравляю Вадима Объежчика, в прошлом Вадим Путин, с новой фамилией и новым iPhone7", - написал Гороховский.
В ноябре Гороховский объявлял акцию, что за смену фамилий Сталин, Берия, Чикатило и Путин банк будет награждать телефонами iPhone 6 или iPhone 7.
Фото: https://inforesist.org
Теги: Украина, Донбасс, Путин, фамилия, изменение, iPhone 7
Читайте также:
- «Стоп Путін! Стоп війна» - жителі Європи вийдуть на акцію в підтримку миру та України
- Вот такая она - гибридная война
- Порошенко: спецстатуса Донбасса в Конституции нет
- Перспективы Донбасса, морковка для Путина и раскачивание Украины
- Кремль продолжает войну на Донбассе новым способом
- Российская агрессия вернулась бумерангом
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке13:40
- Алкоголь подорожал, фрукты стали дешевле - мариупольцы подсчитали цену новогодного стола13:17
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации12:52
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"12:42
- На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме12:26
- На шахте "Комсомолец Донбасса" наконец потушили пожар12:10
- На трассе "Дружковка-Константиновка" работники МЧС эвакуировали мать с пятью детьми12:04
- Ситуация на блокпостах Донбасса: на "Марьинке" и "Майорске" машины в несколько рядов - информация от очевидцев11:35
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке13:40
- Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)13:28
- Алкоголь подорожал, фрукты стали дешевле - мариупольцы подсчитали цену новогодного стола13:17
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации12:52
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"12:42
- На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме12:26
- На шахте "Комсомолец Донбасса" наконец потушили пожар12:10
- На трассе "Дружковка-Константиновка" работники МЧС эвакуировали мать с пятью детьми12:04
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)