В Украине ввели военные билеты нового образца

30.12.2016 17:18

Порошенко указом №582/2016 утвердил новый военный билет. В указе утверждены новые положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете офицера запаса, сообщает korrespondent.net.

В документе прописано, что военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления его в силу, считаются действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца.

Согласно первому положению, военные билеты выдаются не только районными (городскими) военными комиссариатами во время призыва или принятия граждан на военную службу, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения ее военнослужащего в запас.

Также бланки военных билетов изготавливаются не только по заказу Министерства обороны, но и Службы внешней разведки, а выдача, хранение и уничтожение военных билетов производится в порядке, определенном Минобороны и Службой внешней разведки Украины.

Согласно второму положению, бланки военных билетов изготавливаются не по заказу Минобороны с учетом заявок Службы безопасности Украины, а по заказу Минобороны, СБУ и Службы внешней разведки.