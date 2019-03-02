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Пушин "замахнулся" на ООН: в соцсетях хохочут над грандиозными планами главаря "ДНР"
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин 1 марта подписал "указ" о планах вступления "республики" в ООН, СНГ и прочие международные организации.
Над грандиозными планами кремлевского ставленника хохочут в соцсетях даже сепаратисты, передает "Диалог.UA".
В пятницу, 1 марта, Пушилин подписал "Концепцию внешней политики" террористической "ДНР". В ней он поставил перед "республикой" большие задачи, а именно, международное признание, вступление в ООН, СНГ, ЕврАзЭС и прочее, а также, что примечательно, достижение мира с Украиной и добрососедские с ней отношения.
Соцсети потешаются над мечтами главаря "респулики" даже поклонники "русского мира". Они напомнили, что "ДНР" не признал даже ее создатель - Россия. Надеятся на то, что на это пойдут другие страны, может только умалишенный. "Особенно настораживает это самое "прочее" - как бы не утянули Пушилина на подвал, попытать, не скрывается ли под "прочим" "агрессивный блок НАТО"" - спрогнозировали в Сети Пушилину незавидную участь. "К кремлевским гопникам уже присосаться расхотелось? Или пендаля ответного получили на такое желание?” - высказал предположение один из комментаторов. Сепаратистов больше заинтересовала часть о мире с Украиной. Они заподозрили, что так Пцшилин "сливает" Донбасс, который внезапно стал России ненужен.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ООН, НАТО, указ, СНГ, ДНР, Пушилин, соцсети
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