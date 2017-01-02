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В 2016 году Украина сократила импорт газа на 30%, у "Газпрома" топливо не закупается

02.01.2017 11:05
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В 2016 году Украина сократила импорт газа на 30%, у "Газпрома" топливо не закупается

Украина в 2016 г. сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в декабре-2016 импорт составил 1 млрд 659,4 млн куб. м газа, что в 3,7 раза больше, чем в декабре прошлого года (444 млн куб. м).

В том числе со стороны Словакии в минувшем месяце было импортировано 1 млрд 302,8 млн куб. м, Венгрии – 227 млн куб. м, Польши – 129,7 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" на протяжении 13 месяцев, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

По данным Госстата, Украина в 2015 г. импортировала 16 млрд 478,018 млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн, в т. ч. из Европы – 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, из РФ – 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

 

Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, импорт, газ, сокращение
 
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