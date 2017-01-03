Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Эксперты уверены: сбережения нужно хранить сразу в нескольких мировых валютах, например, во франках и долларах. Кроме того, часть средств аналитики советуют инвестировать в драгоценные металлы.

Об этом пишет Сегодня.

По их данным, в Украине более $60 млрд находится на "руках" у населения. В условиях, когда огромное количество банков не выполнили мероприятия по докапитализации и были закрыты, украинцы не спешат открывать депозитные счета.

"Мы бы предложили все-таки диверсифицировать свои риски и разделить свои инвестиции на несколько портфелей: 60% вложить в валюту, положив деньги на депозит в надежный банк, а 40% инвестировать в акции компаний "голубых фишек". В том числе 60%, которые мы предлагаем вложить в валюту, можно распределить равными долями между депозитом в национальной валюте, долларовым депозитом и депозитом в евро. Ставки в банках сейчас низкие, но зато деньги можно гарантировано сохранить, если, конечно, вкладывать в надежные первоклассные банки", – рассказал аналитик "Альпари" Антон Козюра.