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Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

03.01.2017 08:20
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Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Эксперты уверены: сбережения нужно хранить сразу в нескольких мировых валютах, например, во франках и долларах. Кроме того, часть средств аналитики советуют инвестировать в драгоценные металлы.

Об этом пишет Сегодня.

По их данным, в Украине более $60 млрд находится на "руках" у населения. В условиях, когда огромное количество банков не выполнили мероприятия по докапитализации и были закрыты, украинцы не спешат открывать депозитные счета.

"Мы бы предложили все-таки диверсифицировать свои риски и разделить свои инвестиции на несколько портфелей: 60% вложить в валюту, положив деньги на депозит в надежный банк, а 40% инвестировать в акции компаний "голубых фишек". В том числе 60%, которые мы предлагаем вложить в валюту, можно распределить равными долями между депозитом в национальной валюте, долларовым депозитом и депозитом в евро. Ставки в банках сейчас низкие, но зато деньги можно гарантировано сохранить, если, конечно, вкладывать в надежные первоклассные банки", – рассказал аналитик "Альпари" Антон Козюра.

В то же время председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо считает, что более важным является не фиксированная структура сбережений, а финансовая мобильность, возможность оперативно эту структура менять, переходить из одной валюты в другую. В Украине это крайне сложно. Так, падение евро к доллару принесло значительные убытки собственникам европейской валюты, и вероятно, что процесс этот не завершен.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, валюта, сбережения, хранение, эксперт
 
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